ГИБДД Кургана опубликовала список улиц, которые будут закрыты для движения в период майских праздников

В связи с подготовкой и проведением праздника 9 мая в Кургане будут закрывать для движения центральные улицы города.

3 и 7 мая с 17.00 до 21.00 движение будет закрыто по улице Гоголя на участке от Ленина до Володарского, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

4 мая с 17.00 до 21.00 закроют Комсомольскую на участке от улицы Пушкина до улицы Гоголя.

8 мая с 7.00 до 11.00 будет закрыта улица Гоголя на участке от Ленина до улицы Томина, а с 7.00 до 11.30 - улица Володарского от Гоголя до Карла Маркса.

9 мая с 8.00 до 9.30 движение будет закрыто по улице Советской на участке от улицы Комсомольской до улицы Ленина, с 8.00 до 10.00 - движение по Ленина от Климова до Коли Мяготина, с 10.00 до 24.00 - по улице Ленина на участке от Карла Маркса до Коли Мяготина, с 8.00 до 24.00 часов - по улице Володарского на участке от Гоголя до Карла Маркса, с 8.00 до 24.00 часов - по улице Гоголя на участке от улицы Пролетарской до улицы Томина.