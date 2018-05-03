Пермский силач в День Победы установит рекорд России по буксировке боевой машины

Атлет Союза силачей Пермского края Борис Харламов планирует в День Победы установить рекорд России в буксировке боевой машины – системы залпового огня "Смерч" весом более 40 тонн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

20-летний пермяк, обладатель титула Сильнейший Юниор России – попытается сдвинуть боевую машину с места и пробуксировать установку на максимальное расстояние. Уникальность упражнения состоит в том, что подобный вес техники еще никогда не покорялся атлету, собственный вес которого составляет 97 килограммов.

Установление и фиксация рекорда будет происходить на улице Ленина (между улицами Борчанинова и Крисанова) с 12.30 до 14.00.

Напомним, 9 мая масштабные праздничные действия пройдут в разных районах Перми, центральными городскими площадками станут Октябрьская площадь и городская эспланада. В торжественном прохождении войск примут участие 23 парадных расчета, свыше 20 единиц военной техники, впервые к шествию присоединятся юнармейцы Прикамья.

Центральные праздничные мероприятия пройдут под слоганом "Великие Победы Великой страны".

Завершится праздник выступлением народной артистки России Ларисы Долиной и фейерверком.