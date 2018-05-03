Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту избиения общественника

Полиция Екатеринбурге проводит проверку после драки между общественником Андреем Прытковым и охранником парковки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Екатеринбургу, по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

"По факту конфликта у дома на улице Родонитовой, д.30, службой участковых уполномоченных отдела полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу проводится проверка. Оба участника инцидента 1968 и 1982 годов рождения обратились в органы внутренних дел с обоюдными заявлениями, мужчины опрошены, с места происшествия изъяты записи с наружной камеры видеонаблюдения", - пояснили в ведомстве.

На видео, которое публикуют местные СМИ, видно, что участник общественного движения "Экология городов" Андрей Прытков подъехал к зданию, распинал конусы с парковочных мест, попытался занять место для парковки машины инвалида и толкнул грудью охранника, который к нему подошёл. Охранник в качестве встречного аргумента применил лопату, нанеся ею удары по спине общественника.