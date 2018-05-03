Жительница Южного Урала за неуплату алиментов проведет полгода в колонии

В Челябинской области нерадивая мать-алиментщица отправится в колонию-поселение за отказ платить средства на содержание дочери.

43-летней злоумышленнице назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Ее дочь сначала воспитывалась в детском доме, затем перешла в приемную семью. Исполнительное производство по взысканию алиментов с было возбуждено еще в июне 2015 года. Но денег взыскатель так и не увидел - мать ребенка практически все это время с момента возбуждения исполнительного производства провела в местах лишения свободы. На ее счету - 6 судимостей.

Долг женщины составил 56 тыс. рублей.