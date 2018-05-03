"Фашистов надо наказывать!": ветераны МВД после визита Федотова обратились к Решетникову

После визита в Пермь советника главы государства, председателя совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова ветераны министерства внутренних дел обратились к губернатору Максиму Решетникову. В своем воззвании они требуют правдиво освещать работу ИТК-36, известной сегодня как музей "Пермь-36", передает корреспондент Накануне.RU.

Ветераны говорят, что при освещении визита Федотова в "Пермь-36" прозвучало заявление, что данный музей, созданный на базе бывшей колонии ИТК ВС-389/36, является местом изучения "не самой приглядной части истории нашей страны", а также инструментом того, "чтобы эта история никогда не повторилась".

"Мы в корне не согласны с тем, что история колонии должна преподноситься как то, что не должно повториться. Каратели, фашисты, экстремисты всех мастей, убийцы мирного населения, шпионы и изменники Родины должны нести заслуженное наказание. При этом условия содержания, созданные в ИТК ВС-389/36, были образцовыми. Если рекомендации Михаила Федотова или кого-либо ещё заключаются в том, чтобы стыдиться за наказание военных преступников и коллаборационистов, то мы с этим не можем согласиться. И призываем при организации музейной деятельности в "Мемориальном комплексе политических репрессий" правдиво освещать как истинный состав контингента колонии, так и реальные условия содержания заключённых. История колонии ИТК ВС-389/36 для "особо опасных государственных преступников" не должна позиционироваться как неприглядная часть истории нашей страны", - отмечают пермяки в обращении к губернатору.

Документ подписали глава пермского краевого отделения ООО "Дети войны" Геннадий Дмитриев, а также пять полковников МВД в отставке, среди которых - бывший куратор пермской исправительной трудовой колонии №36 по линии МВД Анатолий Терентьев. Ранее местные общественники скептически отнеслись к преобразованию "Перми-36" в музей-заповедник.

"Важно, чтобы на стендах и в экспозициях давалась научно выверенная информация, а не те фальсификации, которыми прежнее руководство музея в лице иностранного агента, автономной некоммерческой организациии "Пермь-36", пыталось убедить, что СССР хуже фашистской Германии. Ведь об этом рассказывали экскурсоводы из АНО. Михаил Федотов памятен всем как автор программы по десоветизации, в которой СССР приравнивался к Третьему Рейху, а те, кто с этим не согласны, если бы были госслужащими, должны были потерять работу. Надеюсь, что "Пермь-36" больше никогда не будет работать в рамках идеологии тоталитарного антисоветизма", - сказал Накануне.RU глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов.

Напомним, музей истории политических репрессий "Пермь-36" оказался в центре скандала после разоблачительных публикаций общественников. Оппоненты неоднократно уличали музей, руководила которым автономная некоммерческая организация с таким же названием, в фальсификации исторических фактов, открытом прославлении коллаборационистов времен Великой Отечественной войны – в частности, Украинской повстанческой армии и "лесных братьев" – а также обвиняли их в подмене исторических исследований политической деятельностью. Сейчас музейным комплексом на базе ИТК руководит государственное автономное учреждение культуры (учредитель — министерство культуры Пермского края). Прежнее руководство в работе учреждения не участвует. АНО "Пермь-36" признана иностранным агентом.