На Южном Урале на довыборах в сельский совет депутатов победила кандидат от "Справедливой России"

03.05.2018 08:35 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU

10:35 Екб





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На Южном Урале на довыборах в сельский совет депутатов победила кандидат от "Справедливой России"