СМИ: Китай разместил ракеты на спорных островах

Китай мог начать размещение противокорабельных и противовоздушных комплексов на островах Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Американские СМИ со ссылкой на неназванные источники, знакомые с разведывательными отчётами сообщают о том, что Народно-Освободительная армия Китая (НОАК) ведёт такие работы в течение последних тридцати дней. Однако, как отмечает гонконгское издание South China Morning Post, эту информацию министерства обороны США и КНР пока не комментируют.

Говоря о военной инфраструктуре на островах Наньша, Пекин последовательно сообщает о том, что присутствие НОАК носит исключительно оборонительный характер. При этом Китай считает архипелаг своим, а размещение там своих войск – своим внутренним делом. Такую позицию Минобороны КНР озвучило, в частности, по поводу развёртывания там оборудования радиоэлектронной борьбы.

В то же время, все остальные государства, имеющие выходы к Южно-Китайскому морю оспаривают у Пекина участки акватории и отдельные острова. Кроме того, внерегиональные державы, такие как США и Япония периодически направляют туда свои ВМС и ВВС под предлогом защиты свободы судоходства.

После размещения ракет на островах Наньша "Пекин способен контролировать море во всех сценариях кроме войны с Соединёнными Штатами" – цитирует американского адмирала Филиппа Дэвидсона South China Morning Post.