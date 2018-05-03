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27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
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Новости
03.05.2018 08:20 Мск (10:20 Екб)
политика | За рубежом
Посла РФ в Лондоне пригласили встретиться с британскими парламентариями в День Победы
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(2017) | Фото: RabStol.net

Посол России в Великобритании не сможет 9 мая встретиться с британской межпартийной парламентской группой из-за празднования Дня Победы. Об этом говорится в Twitter российского дипломатического ведомства.
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Глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант пригласил посла России в Великобритании Александра Яковенко 9 мая встретиться с британскими парламентариями.

"Мы пытались позвонить вам несколько раз, чтобы ответить на ваше письмо, но ответа не было. Предлагаю послу в следующую среду в 14.30 встретиться с парламентской группой", - написал Брайант в твиттере.

В свою очередь посольство поблагодарило его и подчеркнуло, что 9 мая состоится возложение венков и памятная церемония, и предложило выбрать для встречи другой день.

"Приглашаем вас и коллег-парламентариев присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в присутствии британских и российских ветеранов. В скором времени мы свяжемся с вами, чтобы организовать встречу в другой день", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российское посольство в Лондоне потребовало от МИДа Великобритании официальных объяснений того факта, что "создатель "Новичка" Владимир Углев комментирует дело Скрипалей так, будто имеет доступ к данным следствия, при этом российские власти не могут получить доступ к материалам дела уже несколько недель.

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03.05.2018 08:20 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:20 Екб


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Посла РФ в Лондоне пригласили встретиться с британскими парламентариями в День Победы
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