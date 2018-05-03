Посла РФ в Лондоне пригласили встретиться с британскими парламентариями в День Победы

Посол России в Великобритании не сможет 9 мая встретиться с британской межпартийной парламентской группой из-за празднования Дня Победы. Об этом говорится в Twitter российского дипломатического ведомства.

Глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант пригласил посла России в Великобритании Александра Яковенко 9 мая встретиться с британскими парламентариями.

"Мы пытались позвонить вам несколько раз, чтобы ответить на ваше письмо, но ответа не было. Предлагаю послу в следующую среду в 14.30 встретиться с парламентской группой", - написал Брайант в твиттере.

В свою очередь посольство поблагодарило его и подчеркнуло, что 9 мая состоится возложение венков и памятная церемония, и предложило выбрать для встречи другой день.

"Приглашаем вас и коллег-парламентариев присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в присутствии британских и российских ветеранов. В скором времени мы свяжемся с вами, чтобы организовать встречу в другой день", - говорится в сообщении.

Thank you. On 9 May we are celebrating Victory Day and invite you and fellow MPs to join us at the wreath-laying ceremony at the Soviet War Memorial at 11 with British and Russian WW2 veterans. We’ll contact you soon to arrange a meeting on another day. — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 2 мая 2018 г.

Напомним, ранее российское посольство в Лондоне потребовало от МИДа Великобритании официальных объяснений того факта, что "создатель "Новичка" Владимир Углев комментирует дело Скрипалей так, будто имеет доступ к данным следствия, при этом российские власти не могут получить доступ к материалам дела уже несколько недель.