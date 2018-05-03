В Березниках начал работу кинотеатр "Мелодия", закрытый за нарушения правил пожарной безопасности

Кинотеатр "Мелодия" в Березниках, закрытый из-за нарушений правил пожарной безопасности, возобновил работу, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщили в официальной группе развлекательного учреждения в социальной сети "ВКонтакте". Все нарушения пожарной безопасности устранены.

Напомним, деятельность кинотеатра была приостановлена по решению суда 17 апреля. Судебные приставы опечатали здание. Массовые проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли десятки людей.