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от издателя  |  комментариев: 2


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В Березниках начал работу кинотеатр "Мелодия", закрытый за нарушения правил пожарной безопасности
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Кинотеатр Мелодия (2018) | Фото: Типичные Березники

Кинотеатр "Мелодия" в Березниках, закрытый из-за нарушений правил пожарной безопасности, возобновил работу, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом сообщили в официальной группе развлекательного учреждения в социальной сети "ВКонтакте". Все нарушения пожарной безопасности устранены.

Напомним, деятельность кинотеатра была приостановлена по решению суда 17 апреля. Судебные приставы опечатали здание. Массовые проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли десятки людей.

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В Березниках начал работу кинотеатр "Мелодия", закрытый за нарушения правил пожарной безопасности
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