В Зауралье осудили районного депутата, которая обокрала несовершеннолетнюю девочку

В Зауралье осудили депутата одной из сельских дум за хищение денег у несовершеннолетней девочки.

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В ноябре прошлого года обвиняемая в коридоре детского отделения районной больницы вытащила из сумки, лежащей в коридоре отделения на кушетке, кошелек стоимостью 1 тыс. 152 рубля с находящимися в нём денежными средствами в сумме 6 тыс. 130 рублей.

В ходе предварительного следствия было установлено, что сумка принадлежала несовершеннолетней, которая в тот момент находилась на приеме у врача. Кошелек и деньги девочке даны были матерью для совершения кредитных операций через банкомат.

"В судебном заседании подсудимая с обвинением согласилась, вину в совершении преступления признала в полном объеме. Приговором Звериноголовского районного суда осужденной назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.