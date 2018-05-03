В Екатеринбурге на военном празднике выступит лидер "Смысловых галлюцинаций"

4 мая в Екатеринбурге состоятся торжественные мероприятия, посвященные 100-летию создания Приволжского и Уральского военных округов. Поздравить горожан с праздником приедет бессменный лидер "Смысловых Галлюцинаций" Сергей Бобунец с хитами и новыми песнями. Кроме того, в течение дня на развернутой сцене с творческой программой выступят коллективы нескольких ансамблей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

Торжественные мероприятия начнутся в 10.00 и завершатся в 22.00 праздничным салютом.

Утром для жителей и гостей уральской столицы будет развернута выставка новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники ЦВО. Кроме того, лучшая команда ЦВО по "Рембат" для всех присутствующих за несколько минут разберет и соберет автомобиль "УАЗ".

Также будет работать полевая кухня: все желающие смогут отведать настоящую армейскую кашу, приготовленную военными поварами.