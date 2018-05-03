В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Томашу Мацейчуку.

Напомним, Мацейчуку запретили въезд в РФ сроком на 30 лет за экстремизм.

"Скандалисту и русофобу Т. Мацейчуку запрещен въезд в Россию до 2048 года. Верное решение. И он не "польский журналист", а просто самозванец. Комиссия СФ по информационной политике занималась т.н. делом Мацейчука и выяснила: у него не было аккредитации МИД, он не работал ни на одно СМИ - ни польское, ни какое либо еще, и журналистом считаться не может", - написал Алексей Пушков в своем Твиттере.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале этого года Томаш Мацейчук был задержан российскими правоохранителями в Подмосковье. Ранее польский "журналист" призывал отправить на "Евровидение" песню о Волынской резне.