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от издателя  |  комментариев: 2


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На весеннюю сессию конкурса "Рублёвая зона" в Красноярске поданы заявки от рекордного числа журналистов
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Рублевая зона (2017) | Фото: fin-media.org

20 апреля закончен приём работ для определения лучших журналистов, освещающих темы экономики, бизнеса и финансов в рамках весенней сессии регионального конкурса финансовой журналистики "Рублёвая зона". Сессия стала рекордной по количеству журналистов-соискателей, направивших свои работы в адрес Оргкомитета. На конкурс поступили заявки от 414 участников, сообщили Накануне.RU в оргкомитете конкурса.

"Россия — огромная страна, и всё равно сложно поддаётся осмыслению цифра 414. А ведь многие журналисты и блогеры направили не по одному материалу (максимальное количество работ от одного человека ограничено пятью – Ред.). У Оргкомитета сейчас очень напряженный период, необходимо провести первичный анализ публикаций, аудио- и видеосюжетов на соответствие тематики конкурса, актуальности материалов, отсутствию явной и скрытой рекламы. И уже с 23 апреля т.н. short list работ в каждой номинации будет передан Жюри конкурса для голосования", — отметил председатель оргкомитета конкурса, вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло.

Рублевая зона(2017)|Фото: Альберт Тахавиев, Finversia.ru

Голосование жюри конкурса продлилось до 30 апреля. После утверждения результатов голосования экспертным советом, определятся лауреаты в восьми основных номинациях конкурса, которые будут приглашены в Красноярск на торжественную церемонию награждения победителей и призёров. Напомним, церемония награждения состоится 25 мая.

Региональный конкурс финансовой журналистики "Рублёвая зона" проводится с 2014 г. дважды в год в различных городах России при поддержке органов власти принимающих регионов. Конкурс является одним из мероприятий, составляющих программу государственного праздника "День финансиста". Генеральным партнёром конкурса является Союз Журналистов России. Конкурс также поддерживают: Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров, Ассоциация банков России (АБР), Ассоциация российских банков (АРБ), Сообщество профессионалов финансового рынка (САПФИР), Институт развития финансовых рынков (ИРФР), Институт фондового рынка и управления (ИФРУ), Общероссийская общественная организация "Финпотребсоюз", СРО "МиР", некоммерческая организация НАПКА. Организатором и финансовым партнером конкурса неизменно выступает ГК TeleTrade.

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03.05.2018 08:20 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:20 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.01.2018 12:13 Мск
Весенняя сессия "Рублевой зоны" пройдет в Красноярске








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На весеннюю сессию конкурса "Рублёвая зона" в Красноярске поданы заявки от рекордного числа журналистов
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