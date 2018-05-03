Мэрию Копейска обязали обеспечить питьевой водой поселок Вахрушево

Администрацию Копейска обязали организовать надлежащее водоотведение и водоснабжение жителей поселка Вахрушево, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В январе по факту ненадлежащего водоотведения поселка Вахрушево главе округа внесено представление, однако достаточных мер со стороны муниципалитета не предпринято.

В ходе проверки был установлен факт ненадлежащего состояния системы водоотведения ввиду переполнения выгребных ям.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Копейска разработать и утвердить схему водоснабжения и водоотведения городского округа, организовать водоотведение поселка Вахрушево бесперебойно и круглогодично, принять меры, обеспечивающие предотвращение подтопления поселка Вахрушево и обеспечить поселок Вахрушево питьевой водой бесперебойно и круглогодично в соответствии с требованиями Санитарных правил и норм. Требования прокурора были удовлетворены.