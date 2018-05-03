В Екатеринбурге из-за репетиции Парада Победы перекроют центр

Сегодня в Екатеринбурге пройдет предпоследняя репетиция Парада Победы. С 20.00 центр города будет перекрыт, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ограничат движение на следующих участках улиц: проспект Ленина (от Луначарского до Репина); улица Репина (от проспекта Ленина до Малышева); улица 8 Марта (от Малышева до Бориса Ельцина); улица Бориса Ельцина (от 8 Марта до Челюскинцев).

Генеральная репетиция пройдёт 7 мая.

Напомним, традиционно в параде Победы в столице Урала принимают участие порядка 70 единиц различной современной боевой техники и более 2 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона. В этом году парад возглавит легендарный танк Т-34 образца 1943-го года.

Напомним, что 27 апреля во время ночной репетиции Парада Победы загорелась техника - вспыхнул фургон аварийной службы. Отметим, это была первая ночная репетиция с участием военной техники. Ранее в столице Урала прошла ночная тренировка пешей колонны.