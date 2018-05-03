Суд в третий раз вынес приговор по делу "приморских партизан"

в этот день
03.05.18
08:50
В Екб.10:50
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
За неделю до кадровых перестановок: После 7 мая Путин озвучит приоритеты
В Тюмени появилась остановка с портретом Сталина
Главное
Правящая партия Армении обеспечит избрание премьера

Тема дня
Санкции будут вводить по принципу "отрубания хвоста по частям" Следующий удар может быть нанесен уже скоро, ведь хвост российскому бизнесу решено рубить по маленьким частям, уверен политолог, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Об этом он рассказал в интервью Накануне.RU.
03.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
"Отдайте Крым Украине". НАТО выдвинуло требование к России
США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию
Активисты заблокировали проукраинский фестиваль в Сахаровском центре
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 622

Суд в третий раз вынес приговор по делу "приморских партизан"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

приморские партизаны (2016) | Фото: ТАСС

Приморский краевой суд назначил фигурантам дела "приморских партизан" от 8 до 25 лет колонии строгого режима.
Читайте также:

Как сообщает ТАСС, Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет строгого режима, Алексей Никитин - 23,5 года, Максим Кириллов - 21,5 года, Вадим Ковтун - 8 лет строгого режима.

10 апреля коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу после его третьего рассмотрения в Приморском краевом суде во Владивостоке. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Приморья, совершенном в сентябре 2009 года.

Алексей Никитин Вадим Ковтун приморские партизаны(2016)|Фото: ТАСС

В конце июня 2017 года началось третье по счету рассмотрение дела "партизан". Сообщалось, что при рассмотрении дела будет пересмотрен эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек осенью 2009 года. Фигуранты Максим Кириллов, Алексей Никитин и Вадим Ковтун не признали вину. Владимир Илютиков и Александр Ковтун, отвечая на вопрос о виновности, сослались на статью 51 Конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого").

Летом 2016 года во время второго судебного процесса коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, после чего Никитина и В.Ковтуна освободили в зале суда. А.Ковтун, Илютиков и Кириллов остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

Итоги процесса обжаловала прокуратура Приморского края. В конце 2016 года Верховный суд РФ отправил дело на новое, третье, рассмотрение.

Другие новости по темам: приморские партизаны, суд, приговор
03.05.2018 08:05 Мск | Владивосток | информационная служба Накануне.RU
10:05 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 23.04.2018 07:30 Мск
Для "приморских партизан" попросили различные сроки заключения

Ранее 10.04.2018 09:57 Мск
Присяжные признали виновными "приморских партизан"

Ранее 26.03.2018 08:25 Мск
Один из находившихся на свободе "приморских партизан" вновь взят под стражу

Ранее 26.06.2017 02:00 Мск
Новый процесс по делу "приморских партизан" начинается во Владивостоке

Ранее 26.12.2016 15:06 Мск
Верховный суд отменил оправдательный приговор "приморским партизанам"








Добавить комментарий:

Суд в третий раз вынес приговор по делу "приморских партизан"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+