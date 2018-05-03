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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
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от издателя  |  комментариев: 2


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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СМИ: "Ренова" предложила оплатить потери от санкций за счет увеличения тарифов в аэропортах
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ПМЭФ, пленарное заседание, Виктор Вексельберг (2017) | Фото: forumspb.com

Группа "Ренова" попавшего под санкции США Виктора Вексельберга представила в Правительство список мер господдержки своих активов. Перечень уже рассматривается в профильных министерствах.
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"Ренова" просит рефинансирования в госбанках полученных на Западе кредитов на €820 млн под залог 26,5% акций "Русала" (Вексельберг - совладелец компании), а также помощи в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд руб. если на эти компании распространят "вторичные санкции" и они не смогут обслуживать долги. Отдельно предлагается разрешить Меткомбанку (среди бенефициаров — партнеры Виктора Вексельберга и топ-менеджеры его структур, занимает 80-е место в РФ по активам и 44-е по собственному капиталу) кредитовать компании "Реновы" без учета норматива Н6 ЦБ по рискам, сообщает "Коммерсант".

"Ренова" просит содействия и преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов, различных таможенных льгот. В том числе, ввести заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов Уральского турбинного завода. В тарифы "Аэропортов регионов" (в холдинг входят "Кольцово" (Екатеринбург), "Курумоч" (Самара), "Стригино" (Нижний Новгород) и "Платов" (Ростов-на-Дону) предложено внести "премию за риск инвестирования"в компании под санкциями в 5%.

Как сообщало Накануне.RU, ранее за поддержкой обратился "Русал" Олега Дерипаски, компания наряду с другими активами олигарха оказалась в санкционном списке США.

Другие новости по темам: Ренова, Аэропорты регионов, Байкал Холдинг, УТЗ, санкции США, Виктолр Вексельберг
03.05.2018 08:03 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
10:03 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.04.2018 10:13 Мск
Reuters сообщает о заморозке активов "Реновы" Вексельберга на $2 млрд

Ранее 20.04.2018 07:37 Мск
Минфин США оценил эффект от санкций против российских олигархов

Ранее 19.04.2018 12:33 Мск
Вексельберг пожаловался Медведеву на последствия американских санкций








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СМИ: "Ренова" предложила оплатить потери от санкций за счет увеличения тарифов в аэропортах
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