СМИ: "Ренова" предложила оплатить потери от санкций за счет увеличения тарифов в аэропортах

Группа "Ренова" попавшего под санкции США Виктора Вексельберга представила в Правительство список мер господдержки своих активов. Перечень уже рассматривается в профильных министерствах.

"Ренова" просит рефинансирования в госбанках полученных на Западе кредитов на €820 млн под залог 26,5% акций "Русала" (Вексельберг - совладелец компании), а также помощи в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 млрд руб. если на эти компании распространят "вторичные санкции" и они не смогут обслуживать долги. Отдельно предлагается разрешить Меткомбанку (среди бенефициаров — партнеры Виктора Вексельберга и топ-менеджеры его структур, занимает 80-е место в РФ по активам и 44-е по собственному капиталу) кредитовать компании "Реновы" без учета норматива Н6 ЦБ по рискам, сообщает "Коммерсант".

"Ренова" просит содействия и преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов, различных таможенных льгот. В том числе, ввести заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов Уральского турбинного завода. В тарифы "Аэропортов регионов" (в холдинг входят "Кольцово" (Екатеринбург), "Курумоч" (Самара), "Стригино" (Нижний Новгород) и "Платов" (Ростов-на-Дону) предложено внести "премию за риск инвестирования"в компании под санкциями в 5%.

Как сообщало Накануне.RU, ранее за поддержкой обратился "Русал" Олега Дерипаски, компания наряду с другими активами олигарха оказалась в санкционном списке США.