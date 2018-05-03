Кубок мира по футболу впервые прибудет в Екатеринбург

8 мая в Екатеринбург впервые прибудет главный футбольный трофей планеты - Кубок мира.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия - компания Coca-Cola, всего Кубок пробудет в уральской столице пять дней. Торжественная церемония приветствия легендарного трофея состоится 8 мая на площади перед Дворцом молодежи. А с 11 по 12 мая возможность увидеть Кубок чемпионата мира получат все желающие. Приобщиться к живой истории футбола и сделать фотографию с уникальным трофеем горожане смогут на набережной Плотинки.

Стоит отметить, что Екатеринбург станет третьей остановкой в маршруте тура Официального Кубка по России в 2018 году после Владивостока и Новосибирска. Затем легендарный трофей посетит еще шесть российских городов: Самару, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. "Екатеринбург Арена" примет четыре встречи группового этапа: 15 июня Египет - Уругвай, 21-го Франция - Перу, 24-го Япония - Сенегал, а 27-го Мексика - Швеция.