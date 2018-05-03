В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.
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"2 - 3 мая 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.
НМУ первой степени опасности объявлены до 12 часов 3 мая.
Напомним, по итогам рабочего визита в Челябинск глава Минприроды России Сергей Донской поручил Росприроднадзору в течение марта разработать "дорожную карту" экологического развития Челябинской области, а также проверить проекты нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий.
По словам министра, на улучшение ситуации потребуется три-четыре года.