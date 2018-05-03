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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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03.05.2018 08:01 Мск (10:01 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия
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смог, выбросы, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/vybros74

В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Об этом Накануне.RU сообщили в челябинском гидрометцентре.
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"2 - 3 мая 2018 г. в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", – говорится в сообщении.

НМУ первой степени опасности объявлены до 12 часов 3 мая.

Напомним, по итогам рабочего визита в Челябинск глава Минприроды России Сергей Донской поручил Росприроднадзору в течение марта разработать "дорожную карту" экологического развития Челябинской области, а также проверить проекты нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий.

По словам министра, на улучшение ситуации потребуется три-четыре года.

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03.05.2018 08:01 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:01 Екб


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В Челябинске объявлены неблагоприятные метеоусловия
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