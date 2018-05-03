"Роснефть" проведет выкуп акций на $2 млрд

"Роснефть" планирует провести программу обратного выкупа акций (bay back) на $2 млрд в в 2018-2020 гг. Программа начнется во втором квартале 2018 г. после получения корпоративных одобрений, говорится в материалах компании.

Выкуп будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов. Bay back будет проведен с целью повышения доходности для акционеров.

Как сообщало Накануне.RU, совет директоров "Роснефти" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 6,65 руб. на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли компании по стандартам МСФО.