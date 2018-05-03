В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали 52 человека

В Екатеринбурге из-за пожара на балконе многоэтажки эвакуировали 52 человека, в том числе восемь детей. Сигнал о пожаре поступил 3 мая, около часа ночи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"На площади 4 кв.м повреждено домашнее имущество. На место пожара выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава", - пояснили в ведомстве. Пожар ликвидировали в 01.51 по местному времени.

Отметим, что 1 мая ещё в одной екатеринбургской многоэтажке произошёл пожар. Причина - хлопок бытового газа. Всего пострадали 11 человек, из них 6 госпитализировано, в том числе, трое детей.