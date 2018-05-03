В Прикамье из-за паводка подтопило два моста

В Кунгурском районе из-за паводка подтопило два моста через реку Бабка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.

Сообщение об этом поступило 2 мая в 16.25. Теплая погода и таяние снега привели к повышению уровня воды в реке Бабка. Из-за этого подтопленными оказались два низководных моста между селом Моховое и деревнями Липово, Дейково, Плашкино, Подкаменное.

Есть объезд через Жилино и Масленники. Работает пешеходный мост. Позже вода с моста, принадлежащего "Кнауф Гипс Кунгур", ушла, движение техники полностью восстановлено.