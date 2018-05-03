Инаугурация Путина пройдет без торжественного проезда кортежа по Москве

Инаугурация президента России Владимира Путина может пройти без традиционного проезда кортежа по Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с организацией мероприятия.

На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО.

При этом ранее отмечалось, что окончательный сценарий инаугурации еще не утвержден, но программу планировали согласовать в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщали, что накануне инаугурации Путина чиновники якобы "снизят публичную активность".