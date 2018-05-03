Сокращение Россией оборонных расходов стало крупнейшим в мире в 2017 году

в этот день
03.05.18
06:39
В Екб.08:39
В Тюмени появилась остановка с портретом Сталина
В России вступил в силу закон о курортном сборе
В России случился новый провал рождаемости
Главное
Правящая партия Армении обеспечит избрание премьера

Тема дня
Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
"Отдайте Крым Украине". НАТО выдвинуло требование к России
США посоветовали бывшим странам соцлагеря заменить железнодорожные пути на евростандарт: быстрее подвозить войска НАТО к России
Пермский Первомай собрал 48 тысяч участников
Украина обстреливает ДНР, уже не стесняясь ОБСЕ, - Басурин
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию
Активисты заблокировали проукраинский фестиваль в Сахаровском центре
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 615



Новости
03.05.2018 06:27 Мск (08:27 Екб)
армия и ВПК | В России
Сокращение Россией оборонных расходов стало крупнейшим в мире в 2017 году
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

солдаты спецназ учения армия десантники (2018) | Фото:mil.ru

По данным SIPRI, военные расходы Москвы в 2017 году снизились впервые за 19 лет (с 1998 года) и сразу на 20% ($13,9 млрд), до $66,3 млрд.

Таким образом, доля военных расходов в ВВП страны снизилась с 5,5% до 4,3%. "Модернизация армии остается приоритетом для России, однако переживаемые страной с 2014 года экономические проблемы ограничили военный бюджет",— считает старший научный сотрудник SIPRI Симон Веземан.

О сокращении оборонных расходов, несмотря на сирийскую кампанию и конфронтацию с Западом, президент Владимир Путин впервые заявил в 2016 году. В декабре 2017 года он отметил, что в 2018 году страна потратит на оборону 2,8 трлн руб. (около $45 млрд по текущему курсу). В этом случае Россия переместится в рейтинге SIPRI с четвертого на девятое место, уступив, помимо прочего, Японии, Франции, и Великобритании. Как замечал 22 декабря министр обороны Сергей Шойгу, военный бюджет после снижения в 2018 году составит 2,8% ВВП (ниже, чем в 2008 году). При этом министр обратил внимание, что другие страны снижать военные расходы не собираются. Помимо планового сокращения бюджета играет роль и фактор резкого снижения курса российской валюты.

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко отмечает, что к подсчетам SIPRI надо относиться с осторожностью и пользоваться более релевантной национальной статистикой. "Сокращение расходов на оборону носит плановый характер, более того — это неизбежно. Одна из причин — периодическое насыщение (армии новой военной техникой). Например, по вертолетам на ближайшие десять лет оно уже произошло",— добавил собеседник. То есть сокращение связано в первую очередь не с экономической или военно-политической ситуацией, а с естественными процессами перевооружения, резюмировал эксперт.

Главный редактор журнала Moscow Defense Brief Михаил Барабанов напоминает, что в предыдущие годы серьезную роль играли выданные госгарантии под кредиты для пополнения оборотных средств. Речь идет о 1 трлн руб. кредитов, которые были взяты предприятиями, выполняющими гособоронзаказ для скорейшего перевооружения российской армии (800 млрд в 2016 году и 200 млрд в 2017-м). "Эти выплаты и взвинтили фактические военные расходы (до 3 трлн 775 млрд в 2016 году и 2 трлн 778 млрд в 2017 году), а сейчас идет нормализация",— утверждает он. Кроме того, по словам эксперта, снижение военных расходов в 2018–2019 годах было заложено в бюджетные планы последние несколько лет.

Пока Россия снижала расходы на оборону, их увеличивали в Азии. Чемпионом (в абсолютных цифрах) в 2017 году стал Китай, поднявший их на 5,6% ($12 млрд), до $226 млрд и сохранивший за собой второе место после США. Впрочем, назвать это милитаризацией нельзя. Рост ВВП страны составил в 2017 году 6,9%, так что доля расходов на оборону в ВВП с поправкой на инфляцию не изменилась (1,9%). Эксперты также отмечают, что рост китайских военных расходов в 2018 году стал наименьшим с 2010 года. На третье место в мире, обогнав Россию, вышла Саудовская Аравия, тратящая на оборону больше всех в списке топ-15 относительно своего ВВП: около 10%. Эр-Рияд нарастил расходы на 9,2%, до $69,4 млрд на фоне региональных конфликтов, в частности, противостояния с Ираном в Сирии и Йемене.

Военные расходы США по-прежнему составляют 35% общемировых ($610 млрд) — их уровень, по данным доклада, не изменился. Вашингтон тратит на вооружение в 2,7 раза больше его ближайшего конкурента Пекина, при этом Белый дом обещал в 2018 году нарастить расходы на оборону до $700 млрд. Предполагается, что эти деньги пойдут на модернизацию ядерного арсенала США, расширение флота и увеличение численности военнослужащих.

Серьезно нарастили свои военные расходы также Индия (она вытеснила Францию с пятого места с $63,9 млрд) и Бразилия (поднялась с 13-го на 11-е место с $29,3 млрд). В первую десятку помимо уже упомянутых стран и Франции вошли также Великобритания, Германия, Япония и Южная Корея, чьи позиции в рейтинге не изменились с 2016 года. Их приращение военного бюджета сохранилось в пределах среднемирового (около 2%), пишет газета "Коммерсант".

Другие новости по темам: оборонные расходы, Минобороны, бюджет
03.05.2018 06:27 Мск | Денис Линов
08:27 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Сокращение Россией оборонных расходов стало крупнейшим в мире в 2017 году
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+