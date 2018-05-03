ОНФ поможет жителям поселка Басьяновский вернуть возможность посещать могилы ветеранов

В адрес регионального отделения Общероссийского народного фронта в Свердловской области обратились жители поселка Басьяновский Верхнесалдинского городского округа, которые каждый раз с трудностями добираются до местного кладбища.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском региональном отделении ОНФ, в этот день Победы они могут вообще не добраться до могил ветеранов, так как до кладбища нет автомобильной дороги, добраться до него можно только либо пешком по железнодорожным путям, либо по этим же рельсам, но на дрезине. Железнодорожные пути старые и нуждаются в ремонте, часть из них проходит по частной территории и ее собственник, опасаясь ответственности за возможные аварии, желает перекрыть железную дорогу и разобрать ее на своем участке, что, фактически, остановит движение по ней до кладбища.

Активисты планируют встретиться с жителями и собственником участка железной дороги, на месте оценить состояние железной дороги и альтернативные возможности доставки жителей на кладбище в День Победы и другие дни. Одним из таких вариантов может быть закупка болотоходов.