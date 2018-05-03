В ДТП в Екатеринбурге погиб пешеход

В Екатеринбурге на Бакинских Комиссаров водитель на машине BMW сбил пешехода.

Как сообщили Накануне.RU в центре спасения "Сова", инцидент произошел 2 мая в 18:37 напротив здания №4. Водитель BMW совершил наезд на пешехода. От полученных травм мужчина погиб на месте аварии. "Я ехал в среднем ряду. Из-за поворота выехал и увидел этого товарища. Он дошел до сюда… и не тут и не там, пошел назад. Я не знал, в какой стороне его ловить. Он сам залеживался, в какую сторону ему идти. Я взял правее, чтобы его объехать" - рассказал водитель.

Как сообщил начальник штаба полка ДПC Дмитрий Рубцов, водитель, двигаясь по улице Бакинских Комиссаров со стороны Культуры в сторону Кировоградской, допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть.