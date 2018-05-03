Российские ученые создали вакцину от герписа

Ученые России разработали уникальный препарат для профилактики и лечения герпеса.

ДНК-вакцина будет как успешно лечить, так и предупреждать это заболевание. Как рассчитывают исследователи, всеобщая вакцинация в будущем позволит искоренить данный вирус. В настоящее время им поражена большая часть населения. Вакцину разрабатывают в Санкт-Петербургском НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России.

"Ослабленный, но, по сути, живой вирус в составе вакцин, применяющихся сейчас для профилактики рецидивов, может иногда привести к развитию энцефалита, утяжелению респираторных заболеваний, вплоть до пневмонии, поражению печени, другим неблагоприятным последствиям", — рассказал член-корреспондент РАН Андрей Симбирцев.

Он также отметил, что универсальной вакцины для нескольких существующих типов герпеса до сих пор не создано. Как считает ученый, новая вакцина позволит увеличить интервалы между рецидивами и повысить качество жизни больного, пишет газета "Известия".