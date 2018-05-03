Северная Корея передаст США троих подозреваемых в шпионаже американцев

Власти Северной Кореи в преддверии переговоров Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа готовятся передать Вашингтону троих задержанных американских граждан.

Американцев южнокорейского происхождения перевезли из трудового лагеря в гостиницу на окраине Пхеньяна и готовят к передаче США. Задержанных разделили, однако содержат в комфортных условиях, хорошо кормят, оказывают медицинскую помощь и возят на экскурсии.

Всех троих задержали по обвинениям в шпионаже и "враждебных действиях", сообщает "Интерфакс".

Напомним, в 2017 году КНДР передала США американского студента Отто Вомбиера, который в течение года находился в коме и умер, не приходя в сознание.