Трамп выразил соболезнования в связи с падением самолета в США

Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших в результате падения военно-транспортного самолета С-130 Hercules в районе города Саванна в штате Джорджия.

"Я был проинформирован о транспортном самолете С-130 Hercules Национальной гвардии Пуэрто-Рико, который потерпел крушение рядом с международным аэропортом Саванна-Хилтон. Пожалуйста, вспомните и помолитесь вместе со мной о погибших, их семьях и прекрасных военнослужащих Национальной гвардии", - написал в своем Twitter глава Белого дома.

В результате крушения погибли не менее пяти человек. Точное количество пассажиров, находившихся в самолете в момент катастрофы, неизвестно. Разбившийся С-130 Hercules был приписан к 156-му авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико, сообщает ТАСС.