Военные корабли НАТО вошли в Черное море

Корабли второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в Черное море.

Флагман — британский ракетный эсминец HMS Duncan. Также в группу вошли фрегаты ВМС Испании SPS Victoria (F82), Турции — TCG Gemlik (F492) и Германии — FGS Bayern (F217), и несколько кораблей меньшего водоизмещения.

Ранее The Times писала, что к берегам Сирии движутся корабли британского ВМФ, среди которых эсминец HMS Duncan, оснащенный системой ПВО. Это флагман 2-й Военно-морской группы НАТО, которая дислоцируется в Черном и Средиземном морях. В конце января этого года HMS Duncan заходил в Черное море. Корабль оснащен противокорабельными крылатыми ракетами RGM-84 Harpoon и зенитным ракетным комплексом Sea Viper, сообщает РБК.