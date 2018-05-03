Американский суд обязал Иран выплатить компенсации родным погибших 11 сентября

Американский суд обязал Иран выплатить компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября.

Согласно решению суда, Исламская Республика Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. В связи с этим иранские власти должны выплатить компенсацию родственникам погибших. Размер компенсации различается в зависимости от степени родства: по $12,5 млн супругам покойных, по $8,5 млн — родителям и детям, по $4,25 млн — братьям и сестрам.

Несмотря на то что специальная комиссия по расследованию терактов 11 сентября ранее не нашла прямых доказательств причастности Ирана к терактам, суд в Нью-Йорке счел достаточными для вынесения решения доводы о том, что Тегеран якобы предоставлял материальную помощь террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в России).

Родственники погибших при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали иск против властей Ирана в 2004 году, сообщает РИА "Новости".