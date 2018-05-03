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Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
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"У противников России есть шансы ввергнуть Армению в хаос" Протесты в Армении продолжаются, несмотря на отставку премьер-министра Сержа Саргсяна. Останется ли "бархатная революция" сугубо внутренним делом закавказской республики или отразится на её внешнеполитических приоритетах?
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 2


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
03.05.2018 01:18 Мск (03:18 Екб)
политика | За рубежом
Американский суд обязал Иран выплатить компенсации родным погибших 11 сентября
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11 сентября, теракт (2013) | Фото: nstarikov.ru

Американский суд обязал Иран выплатить компенсации родственникам жертв терактов 11 сентября.
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Согласно решению суда, Исламская Республика Иран, Корпус стражей исламской революции и Центробанк Ирана признаны виновными в причастности к смерти 1008 человек. В связи с этим иранские власти должны выплатить компенсацию родственникам погибших. Размер компенсации различается в зависимости от степени родства: по $12,5 млн супругам покойных, по $8,5 млн — родителям и детям, по $4,25 млн — братьям и сестрам.

Несмотря на то что специальная комиссия по расследованию терактов 11 сентября ранее не нашла прямых доказательств причастности Ирана к терактам, суд в Нью-Йорке счел достаточными для вынесения решения доводы о том, что Тегеран якобы предоставлял материальную помощь террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в России).

Родственники погибших при терактах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке подали иск против властей Ирана в 2004 году, сообщает РИА "Новости".

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03.05.2018 01:18 Мск | Денис Линов
03:18 Екб


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В США подали первый иск за теракты 11 сентября








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Американский суд обязал Иран выплатить компенсации родным погибших 11 сентября
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