Польскому журналисту Мацейчуку запретили въезд в Россию

Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию.

Читайте также: Польский журналист призвал отправить на Евровидение песню о Волынской резне

Как сообщил его отец Славомир Мацейчук, сын вылетел во Франкфурт, после чего на связь не выходил. "Я надеюсь, что он ответит, когда будет уже во Франкфурте", — сказал Мацейчук. По словам отца, у журналиста осталась квартира в Москве. "Меня беспокоит, что все оставлено в Москве и невозможно будет что-то сделать с квартирой", — добавил он. О том, что польскому журналисту запретили въезд в Россию сроком на 30 лет за экстремизм, сообщил источник в правоохранительных органах.

2 мая Мацейчук прилетел в Домодедово из Франкфурта-на-Майне. При прохождении погранконтроля его в Россию не пустили, так как он является персоной нон грата за участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне украинских националистов и осквернении могил советских бойцов, сообщает РБК.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 27 февраля сотрудники российских правоохранительных органов задержали Мацейчука.