Глава ЛНР: Конфликт в Донбассе перешел в "горячую стадию"

Конфликт в Донбассе перешел в "горячую стадию".

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник. По его словам, "новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию". В качестве доказательств своих слов он привел недавний удар артиллерии по парадному расчету, готовившемуся к празднованию Дня Победы и бомбардировку блокпоста МВД республики.

"Возможно, эти планы и приведут к победе неонацизма на Украине, но мы встретим свой праздник 9 Мая, как и положено потомкам победителей", — отметил Пасечник, сообщает РИА "Новости".