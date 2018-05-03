Порошенко поручил подготовить предложения об отзыве представителей Украины из органов СНГ

Украинский президент Петр Порошенко поручил МИД подготовить предложения об отзыве представителей Украины из координационных органов СНГ.

"Прошу, Павел Анатольевич (Климкин — глава МИД Украины. — прим. ред.), в ближайшее время, на протяжении недели, внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ", — заявил Порошенко на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины. Совет национальной безопасности и обороны Украины, в свою очередь, уже поддержал идею президента прекратить участие Киева в деятельности организации, сообщает РИА "Новости".

Ранее глава государства говорил, что поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода страны из учредительных органов СНГ и "окончательно закрыть" украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что является "последовательным сторонником" выхода из СНГ.