Украинские компании помогали в строительстве Крымского моста

Украина должна начать преследование всех, кто принимал активное участие в строительстве моста через Керченский пролив, с таким заявлением в интервью "Обозревателю" выступил постоянный представитель президента страны в Крыму Борис Бабин, пишет "Царьград".

Бабин отметил, что были и западные компании, которые предоставляли "определенные технологии, оборудование, моторы".

По его словам, у Киева есть также и все необходимые сведения о ряде иностранных компаниях и корпорациях, представлявших российской стороне для возведения акведука технологии, оборудование и необходимые строительные материалы.