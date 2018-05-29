В Челябинске родственники неоднократно насиловали 10-летнюю девочку

29 мая в СМИ Челябинской области была размещена информация о фактах насилия со стороны родственников в отношении 10-летней девочки.

"Ребенок проживает в Челябинске", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Южному Уралу.

Сейчас по данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, факт телесных повреждений подтверждают сотрудники социальных служб, которые беседовали с девочкой при помещении ее в интернат.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.