В Зауралье памятник "Служение Отечеству" пока постоит без Владимира Путина

Депутат Государственной думы РФ Александр Ильтяков 29 мая в селе Частоозерье Курганской области открыл памятник под названием "Служение Отечеству", передает корреспондент Накануне.RU.

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Огромный монумент состоит из карты России, перед ней находится кафедра с конституцией РФ, сзади красуются флаги России, Советского Союза и Российской империи.

Как рассказывают жители села, два дня назад в центре скульптуры находился памятник президенту России Владимиру Путину, однако в конце концов его решено было убрать "до лучших времен".

Как рассказал Накануне.RU Александр Ильтяков за несколько дней до установки памятника, были недопонимания в аппарате президента РФ по поводу установки скульптуры Владимира Путина, однако все нюансы были улажены.

"Недопонимание ушло", - сообщил Накануне.RU Александр Ильтяков.

В данный момент сам памятник президенту хранится в надежном месте - как отметили присутствующие на открытии чиновники и представители общественности, время его установки еще придет.