Депутат Госдумы прокомментировал назначение Артюхова врио главы Ямала

Дмитрий Артюхов, назначенный на должность врио губернатора ЯНАО, будет достойным преемником экс-главы региона Дмитрия Кобылкина. Такое мнение, комментируя это кадровое решение, выразил депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламентария.

"Дмитрий Артюхов - перспективный молодой политик. Он знает особенности арктического развития своего округа и будет достойным преемником бывшего губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина. Уверен, он успешно продолжит реализовывать все начатые масштабные проекты родного Ямала и оправдает доверие, оказанное ему президентом РФ", - прокомментировал Квитка.

В частности депутат обратил внимание на то, что Артюхов на посту замгубернатора Ямала эффективно реализовал проект заключения первого в России концессионного соглашения на реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое. "Кроме того, он координировал работу по заключению инвестиционных соглашений с крупнейшими нефте- и газодобывающими компаниями. Внёс большой вклад в реализацию на Ямале проекта по строительству Северного широтного хода. Сегодня округ стабильно развивается, традиционно занимает лидерские позиции среди эффективных регионов страны. Задан уверенный вектор развития Ямала. Уверен, Дмитрий Андреевич справится с поставленными перед ним задачами", - добавил депутат.

Напомним, указ о назначении Артюхова врио главы региона президент России Владимир Путин подписал сегодня. "Преемника" уже поддержал бывший губернатор Дмитрий Кобылкин. Отметим, что ранее обсуждалась возможность назначения на пост врио первого заместителя губернатора ЯНАО Алексея Ситникова.