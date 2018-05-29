Сергей Семак назначен главным тренером "Зенита"

Сергей Семак назначен главным тренером питерского футбольного клуба "Зенит", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФК.

Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления ещё на один год.

Ранее команду возглавлял тренер Роберто Манчини.

"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет Сергея Семака с возвращением в Петербург и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых", - говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что Сергей Семак в 19 лет стал самым молодым капитаном команды в истории российского футбола. В 2005 году ему было присвоено звание заслуженного мастера спорта. Он является одним из самых титулованных футболистов страны. За "Зенит" Семак выступал с августа 2010-го по июнь 2013-го. За три сезона провел в составе команды 72 матча, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.

В июне 2013 года он присоединился к тренерскому штабу сине-бело-голубых в качестве помощника главного тренера. В августе 2014-го вошел в тренерский штаб сборной России, где работал вместе с Фабио Капелло, а затем с Леонидом Слуцким. В конце 2016 года был назначен на пост главного тренера "Уфы".