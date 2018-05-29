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ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро, но давать будет по частям и с условиями
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Европарламент (2013) | Фото:

Европейский совет одобрил соглашение с Европейским парламентом о новом пакете макрофинансовой помощи для Украины в размере 1 млрд евро. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
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Отмечается, что это покроет финансовые потребности Украины на два с половиной года. При этом макрофинансовая помощь будет разделена на транши, выделение каждого из которых должно предварять выполнение Украиной определенных условий. Конкретные условия будут изложены в меморандуме о "взаимопонимании" между Украиной и Европейской комиссией.

"Еврокомиссия будет перед каждым траншем публично отчитываться о выполнении условий, особенно касающихся предотвращения коррупции", - подчеркивается в совместном заявлении Европарламента, Еврокомиссии и Европейского совета.

Отметим, что страны Запада настойчиво требуют создания ряда антикоррупционных институтов. Эксперты усматривают в них инструмент внешнего управления.

Как сообщало Накануне.RU, Еврокомиссия в марте предложила четвертую программу макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 млрд евро. Президент Украины Петр Порошенко ожидал 1,8 млрд евро.

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29.05.2018 18:33 Мск | Евгений Чернышёв
20:33 Екб


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ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро, но давать будет по частям и с условиями
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