Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нацелил ФК "Урал" на выход в еврокубки. Глава региона принял участие в заседании совета директоров футбольного клуба, на котором были подведены итоги выступлений команды в сезоне-2017/2018, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента информационной политики региона.

Куйвашев в частности отметил, что в регионе созданы все условия для качественной подготовки и успешных выступлений команды, поскольку в рамках подготовки к Чемпионату мира спортивная инфраструктура Среднего Урала получила серьезное развитие.

"Губернатор ставит задачу выходить в европейские кубки. У нас сейчас очень классный стадион, где мы будем играть и нашим болельщикам будет комфортно. И мы будем стараться показывать хорошую, красивую игру. Будем стараться оказаться в верхней части турнирной таблицы", – заявил в свою очередь президент ФК "Урал" Григорий Иванов. На заседании он также напомнил о победе команды над московским ФК "Спартак".