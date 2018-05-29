Станислав Поздняков избран президентом Олимпийского комитета России

Олимпийский комитет России возглавит четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков. Его кандидатуру на олимпийском собрании поддержали большинство членов ОКР (214 участников или 78,8%). Для победы нужно было набрать 50% плюс один голос.

Второй кандидат - Александр Попов - набрал 56 голосов.

В целом в голосовании приняли участие 272 участника.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее действующий глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подтвердил, что не намерен участвовать в выборах президента организации. Напомним, Жуков - первый заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания с 2011 г.