На фасаде нового здания аэропорта в Перми появилось название

На фасаде нового терминала международного аэропорта в Перми установлено название терминала "Большое Савино", сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

"Голосование проводилось на сайте "Управляем вместе", большинство участников отдало предпочтение варианту "Большое Савино". Теперь на здании установлено название аэропорта "Международный аэропорт "Пермь" и имя терминала "Большое Савино", - говорится в сообщении.

Напомним, открытие нового терминала пермского аэропорта "Большое Савино" состоялось 30 ноября 2017 г.