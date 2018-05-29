Пациентка одной из частных клиник Москвы скончалась после проведения косметологической процедуры

В Москве по факту смерти женщины в одной из частных клиник проводится проверка, сообщили Накануне.RU в столичном управлении СКР.

Инцидент произошел 23 мая. Отмечается, что после проведения косметологической процедуры в одной из частных клиник на северо-западе города 51-летняя женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. "Работники клиники вызвали скорую медицинскую помощь. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в бессознательном состоянии в больницу, где 27 мая женщина скончалась", - подчеркнули в ведомстве.

Точную причину смерти потерпевшей определит судебно-медицинская экспертиза в рамках проверки.