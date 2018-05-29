Уральские бизнесмены предупредили о стагнации экономики

По итогам расширенного заседания президиума совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей принято решение из пяти пунктов, в котором бизнесмены сформулировали ряд предложений в адрес федерального и областного руководства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, участники встречи заявили о необходимости продления моратория на введение новых неналоговых платежей до 2015 г.; о формировании реестра таких платежей с целью повышения предсказуемости уровня фискальной нагрузки; введении прямой инвестиционной льготы по налогу на прибыль организаций; введении нового порядка ускоренной амортизации высокотехнологичного оборудования и формировании системы льгот и преференций для потребителей импортозамещающей продукции российского производства.

Кроме того, СОСПП поддержал позицию Российского союза промышленников и предпринимателей в части законов "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных государств" и "О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ", которые, по мнению предпринимателей, создают дополнительные условия для административного давления на бизнес.

Участники заседания обратились к губернатору, законодательному собранию Свердловской области, депутатам Госдумы, избранным от региона, инициировать внесение изменений в ряд законодательных актов РФ и региона. Речь идет о пересмотре контрактной системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ФЗ №№ 44 и 94), а также областного закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности": последний документ касается введения льготы по налогу на имущество при введении энергосберегающих технологий.

В решении также предложено определить предельный размер доли в бюджете Свердловской области по статье "Национальная экономика", дальнейшее сокращение которой, говорится в документе, "может привести к замедлению экономического роста и стагнации экономики региона".