В Югорске изменили положение о конкурсе на главу города

Депутаты думы Югорска изменили положение о конкурсе на должность главы города, передает корреспондент Накануне.RU.

"Депутаты приняли технические правки в положение о конкурсе на главу. Я доказывал, что только мэр, который пройдет прямые выборы, будет иметь моральное право управлять городом. В итоге было два голоса против. Поправки вступают в силу после опубликования. В кулуарах звучит дата 1 июня – в этот день может быть объявлено об отставке Раиса Салахова", - рассказал Накануне.RU депутат Антон Пантин.

Сразу после будет объявлен конкурс на вакантную должность. Пантин уточнил, что сейчас действует схема выборов, утвержденная депутатами, которые уже не живут в Югорске.