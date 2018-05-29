Жители челябинского "Белого Хутора" проголосовали против строительства многоэтажек в микрорайоне

Жители челябинского микрорайона "Белый Хутор" (возведением занимается ЮУ КЖСИ правительства области) на публичных слушаниях проголосовали против строительства многоэтажек, однако окончательное решение будет принято через две недели.

Напомним, жители "Белого хутора" выступили против планов застройщика построить в микрорайоне еще две десятиэтажки и увеличить этажность шести домов. Публичные слушания, которые прошли 11 мая были признаны несостоявшимися и перенесены. Тогда слушания совпали с другим мероприятием, поэтому людей разместили в небольшом зале, где не хватало места и было душно, не было аппаратуры и присутствующие не слышали выступающих.

В повторных слушаниях приняло участие 100 человек.

Как рассказала Накануне.RU жительница микрорайона Ольга Полухина, застройщик решил в корне изменить концепцию проекта.

"Продавая квартиры, нам предлагали проживание в малоэтажном, малонаселенном микрорайоне. Нам обещали прогулочные зоны, скверы, детские и спортивные площадки, парковки для машин и дворы без парковок, два детских садика, один из них с начальной школой, и ТРК. Ключевым фактором помимо данной инфраструктуры было "закрытый безопасный микрорайон", где не страшно детям гулять одним, и вид на Шершни. Данная концепция как маркетинговое привлечение клиентов и сегодня "продается" покупателям квартир в "Белом Хуторе". Такие объекты как ТРК, ресторан и автомойка должны были быть на первой линии и доступны для всех жителей Западного. На сегодняшний день, застройщик решил все эти объекты отменить, из пятиэтажек монолитных недостроенных построить панельные десятиэтажки, и еще сократить зоны спортивных площадок и парковок и воткнуть в эти места дополнительные панельные десятиэтажки", - рассказала она.

Жители опасаются, что после реализации планов ЮУ КЖСИ построить дешевых панелек и продавать их по доступной цене – 26 тыс. кв.м., в микрорайон переедет жить "криминальный и асоциальный контингент".

На слушаниях жители проголосовали против строительства многоэтажек и школы на 1 тыс. 100 мест, но окончательное решение будет принято только через две недели. В этот период администрация района будет принимать замечания и предложения по проекту от жителей.

"Голосование организаторы решили не вносить в протокол, как услышали "проголосуем" тут же объявили о завершении слушаний, выключили микрофон и отказались вносить итоги голосования в протокол. Мы на основании отказа комиссией из 12 человек составили акт общественного контроля и передали один экземпляр администрации", - говорит Ольга Полухина.

Теперь жители микрорайона намерены подать жалобу в прокуратуру.