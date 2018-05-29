Жители челябинского "Белого Хутора" проголосовали против строительства многоэтажек в микрорайоне

в этот день
29.05.18
17:00
В Екб.19:00
"Временным" губернатором Тюменской области назначен мэр Моор
"Путинград" вместе с Носовым готов переехать в Магадан
Штурм администрации и приковывание цепями: Ульяновск показал бунт за Ленина
Главное
Независимость Абхазии и Южной Осетии признала Сирия

Тема дня
Национализация элит? Олигархи с капиталами российского происхождения кочуют по миру Абрамович получил паспорт Изариля. Дерипаска - гражданство Кипра. Еще один "санкционный" олигарх Виктор Вексельберг - тоже уже давно не патриот, а киприот. Список можно продолжать, и он красноречиво говорит о том, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по национализации элит и деофшоризации экономики провалились.
29.05.2018
от издателя  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Лейтенант Арктика" – успех проекта Кириенко и "темная лошадка" для элит? Назначение замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова на пост врио главы региона играет на руку куратору внутренней политики в Кремле Сергею Кириенко. Он являлся идеологом проекта "Лидеры России", участие в котором принимал и Артюхов – в будущем (при утверждении на посту), возможно, самый молодой российский губернатор. Ямальский чиновник может стать единственным значимым успехом проекта.
29.05.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Вот и поговорили! Телеведущий Владимир Соловьев послал челябинскую активистку "Стоп-ГОКа" на три буквы
Экс-министр Пучков назвал "псевдоогнеборцами" голодающих в Якутии пожарных
Игорь Пыхалов: Офицер КГБ Путин не мог недооценивать поддержку Ельцина в 1991-м
В Сирии в результате обстрела боевиков погибли четверо российских военных
Кудрину при назначении в Счетную палату припомнили Стабфонд и вывод капиталов за рубеж
Владимир Путин заявил, что не будет баллотироваться в президенты России в 2024 году
Синод УПЦ обратился к верующим об опасности автокефалии
Коммунальные тарифы для населения могут подскочить из-за льгот группе En+ Олега Дерипаски
Голосование
Приведет ли повышение пенсионного возраста в РФ к протестам?

Да, как при "монетизации" льгот или еще масштабнее

Будут небольшие по численности акции

Это может стать одним из катализаторов волнений

Нет, люди не выйдут на улицы


Результаты 286



Новости
29.05.2018 16:18 Мск (18:18 Екб)
общество | Челябинская область
Жители челябинского "Белого Хутора" проголосовали против строительства многоэтажек в микрорайоне
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Белый Хутор, замдиректора ЮУ КЖСИ Михаил Демаков, публичные слушания, (2018) | Фото: Накануне.RU

Жители челябинского микрорайона "Белый Хутор" (возведением занимается ЮУ КЖСИ правительства области) на публичных слушаниях проголосовали против строительства многоэтажек, однако окончательное решение будет принято через две недели.
Читайте также:

Напомним, жители "Белого хутора" выступили против планов застройщика построить в микрорайоне еще две десятиэтажки и увеличить этажность шести домов. Публичные слушания, которые прошли 11 мая были признаны несостоявшимися и перенесены. Тогда слушания совпали с другим мероприятием, поэтому людей разместили в небольшом зале, где не хватало места и было душно, не было аппаратуры и присутствующие не слышали выступающих.

Белый Хутор, публичные слушания, проект планировки,(2018)|Фото: Накануне.RU

В повторных слушаниях приняло участие 100 человек.

Как рассказала Накануне.RU жительница микрорайона Ольга Полухина, застройщик решил в корне изменить концепцию проекта.

"Продавая квартиры, нам предлагали проживание в малоэтажном, малонаселенном микрорайоне. Нам обещали прогулочные зоны, скверы, детские и спортивные площадки, парковки для машин и дворы без парковок, два детских садика, один из них с начальной школой, и ТРК. Ключевым фактором помимо данной инфраструктуры было "закрытый безопасный микрорайон", где не страшно детям гулять одним, и вид на Шершни. Данная концепция как маркетинговое привлечение клиентов и сегодня "продается" покупателям квартир в "Белом Хуторе". Такие объекты как ТРК, ресторан и автомойка должны были быть на первой линии и доступны для всех жителей Западного. На сегодняшний день, застройщик решил все эти объекты отменить, из пятиэтажек монолитных недостроенных построить панельные десятиэтажки, и еще сократить зоны спортивных площадок и парковок и воткнуть в эти места дополнительные панельные десятиэтажки", - рассказала она.

Белый Хутор, публичные слушания, проект планировки,(2018)|Фото: Накануне.RU

Жители опасаются, что после реализации планов ЮУ КЖСИ построить дешевых панелек и продавать их по доступной цене – 26 тыс. кв.м., в микрорайон переедет жить "криминальный и асоциальный контингент".

На слушаниях жители проголосовали против строительства многоэтажек и школы на 1 тыс. 100 мест, но окончательное решение будет принято только через две недели. В этот период администрация района будет принимать замечания и предложения по проекту от жителей.

"Голосование организаторы решили не вносить в протокол, как услышали "проголосуем" тут же объявили о завершении слушаний, выключили микрофон и отказались вносить итоги голосования в протокол. Мы на основании отказа комиссией из 12 человек составили акт общественного контроля и передали один экземпляр администрации", - говорит Ольга Полухина.

Теперь жители микрорайона намерены подать жалобу в прокуратуру.

Другие новости по темам: Белый хутор, строительство, школа, ЮУ КЖСИ,
29.05.2018 16:18 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
18:18 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Жители челябинского "Белого Хутора" проголосовали против строительства многоэтажек в микрорайоне
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+