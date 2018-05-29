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Национализация элит? Олигархи с капиталами российского происхождения кочуют по миру Абрамович получил паспорт Изариля. Дерипаска - гражданство Кипра. Еще один "санкционный" олигарх Виктор Вексельберг - тоже уже давно не патриот, а киприот. Список можно продолжать, и он красноречиво говорит о том, что поставленные президентом РФ Владимиром Путиным задачи по национализации элит и деофшоризации экономики провалились.
29.05.2018
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С "цифровых" небес на землю. Как обсуждали "технологический рывок" на ПМЭФ Предостережения насчет бездумного и повального увлечения "цифрой" звучат как нельзя кстати. Особенно если вспомнить, что на том же ПМЭФ уже в "десятые" чем только не увлекались российские власти – от нанотехнологий (кто-то помнит еще об этом?) до срочной застройки всей России собственными "Кремниевыми долинами".
24.05.2018
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"Лейтенант Арктика" – успех проекта Кириенко и "темная лошадка" для элит? Назначение замгубернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова на пост врио главы региона играет на руку куратору внутренней политики в Кремле Сергею Кириенко. Он являлся идеологом проекта "Лидеры России", участие в котором принимал и Артюхов – в будущем (при утверждении на посту), возможно, самый молодой российский губернатор. Ямальский чиновник может стать единственным значимым успехом проекта.
29.05.2018
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Новости
29.05.2018 16:04 Мск (18:04 Екб)
общество | Центральный ФО
В Щелканово местные жители столкнулись с полицией из-за "временного мусорного полигона": четырех активистов задержали
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(2018) | Фото: https://t.me/Yadrovo2018/241

В подмосковном Щелканово произошло столкновение местных жителей, протестующих против мусорного полигона "Сычево", с полицией, в результате инцидента задержаны несколько человек.
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Как сообщается в телеграм-каналах и соцсетях, возле Открытой временной площадки накопления отходов находятся около сорока активистов, которые противостоят 60 полицейским.

Глава Рузского муниципального района Московской области Максим Тарханов назвал незаконными действия жителей, осуществивших попытку препятствовать въезду автомобилей с ТБО. "Формальным мотивом незаконных действий якобы, отсутствие регистрации Площадки в системе "Электронный талон". Оператор площадки и все мусоровывозящие компании в системе зарегистрированы, что было продемонстрировано жителям. Прошу жителей не поддаваться на провокации, распространяемые в соцсетях, и не нарушать общественный порядок и закон", - написал он в соцсетях.

Щелканово, протест, задержание, полиция, мусор(2018)|https://www.instagram.com/p/BjW1VlYgUjR/?hl=ru&taken-by=maksimtarkhanov

По приведенным Тархановым данным, за нарушение общественного порядка при проезде специализированной техники с отходами к месту их временного хранения задержаны четыре человека. "Они доставлены в отдел ОМВД, меру ответственности определит суд, максимальное административное наказание арест 15 суток", - говорится в сообщении.

Щелканово, протест, задержание, полиция, мусор(2018)|Фото: https://vk.com/video-166316537_456239111

Щелканово, протест, задержание, полиция, мусор(2018)|Фото: Sota.Vision

Как сообщало Накануне.RU, ранее жители Щелканово уже выходили на стихийные акции протеста против политики подмосковных властей в сфере обращения с бытовыми отходами.

Напомним, ранее власти региона заявили о разработке нового экологического стандарта в сфере обращения отходов в регионе.

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29.05.2018 16:04 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:04 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.05.2018 16:33 Мск
Кризис в Щелканово. Публичные слушания по поводу свалки ТБО "Ядрово" отменили








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В Щелканово местные жители столкнулись с полицией из-за "временного мусорного полигона": четырех активистов задержали
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