В Щелканово местные жители столкнулись с полицией из-за "временного мусорного полигона": четырех активистов задержали

В подмосковном Щелканово произошло столкновение местных жителей, протестующих против мусорного полигона "Сычево", с полицией, в результате инцидента задержаны несколько человек.

Как сообщается в телеграм-каналах и соцсетях, возле Открытой временной площадки накопления отходов находятся около сорока активистов, которые противостоят 60 полицейским.

Глава Рузского муниципального района Московской области Максим Тарханов назвал незаконными действия жителей, осуществивших попытку препятствовать въезду автомобилей с ТБО. "Формальным мотивом незаконных действий якобы, отсутствие регистрации Площадки в системе "Электронный талон". Оператор площадки и все мусоровывозящие компании в системе зарегистрированы, что было продемонстрировано жителям. Прошу жителей не поддаваться на провокации, распространяемые в соцсетях, и не нарушать общественный порядок и закон", - написал он в соцсетях.

По приведенным Тархановым данным, за нарушение общественного порядка при проезде специализированной техники с отходами к месту их временного хранения задержаны четыре человека. "Они доставлены в отдел ОМВД, меру ответственности определит суд, максимальное административное наказание арест 15 суток", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее жители Щелканово уже выходили на стихийные акции протеста против политики подмосковных властей в сфере обращения с бытовыми отходами.

Напомним, ранее власти региона заявили о разработке нового экологического стандарта в сфере обращения отходов в регионе.