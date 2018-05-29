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Новости
29.05.2018 15:58 Мск (17:58 Екб)
общество | Курганская область
Арендаторов закрытых торговых центров Кургана приглашают занять площади Центрального рынка
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центральный рынок, Курган (2017) | Фото:vk.com

Арендаторов закрытых торговых центров в Кургане приглашают занять пустующие площади на Центральном рынке, об этом сообщает сайт администрации города.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, в городе из-за нарушений пожарной безопасности один за другим закрыли несколько торговых центров - "Детский мир", "Парус" и "ГиперСити". В результате несколько десятков бизнесменов остались без работы - им сейчас просто негде реализовывать свой товар.

На рынок предпринимателей пригласили, так как там тоже уже очень давно пустуют площади - горожане в последнее время практически перестали посещать Центральный рынок. Возрастет ли спрос на посещение торговых точек после появления там арендаторов из закрытых ТЦ - вопрос открытый.

"За предоставлением торговых мест на территории Центрального рынка, ярмарки "Центральная" и ТЦ "Климовский" все желающие могут ежедневно обращаться с 8.00 до 17.00 к администраторам рынка по адресу: ул.Куйбышева, 74 (обед с 12.00 до 13.00) или по телефонам: 46-17-71, контактное лицо - Михайлова Оксана Борисовна, 46-04-86 - приемная", - сообщает администрация города.

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29.05.2018 15:58 Мск | Курган | Михаил Белокрылов
17:58 Екб


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Арендаторов закрытых торговых центров Кургана приглашают занять площади Центрального рынка
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