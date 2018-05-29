Четверть состава ВСУ под уголовными делами, - главный военный прокурор Украины

Военная прокуратура Украины с апреля 2014 года завела более 27 тыс. уголовных дел на 43 тыс. украинских военных, что составляет около 25% от всех военнослужащих ВСУ. Об этом на международной конференции в Харькове, посвященной системе военной юстиции, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

По его словам, наиболее распространенными являются самовольное оставление военной службы (более 13 тыс. дел) и дезертирство (более 8 тыс.).

Матиос добавил, что уровень преступности среди военнослужащих на Украине резко вырос в 2014 году и на сегодня остается стабильно высоким.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле Матиос сообщил, что более тысячи военных, принимавших участие в войне против Донбасса, покончили с собой.